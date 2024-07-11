Samsun Bafra'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde A.D. (18) ile F.E. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine F.E, A.D'yi bıçakla bacağından yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.D. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elinden yaralanan şüpheli F.E. ise daha sonra tedavi için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.