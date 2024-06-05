Samsun Bafra'da Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Seminerde Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Seminerde Çevre Temizliği Yapıldı

Samsun Bafra\'da Gençlik Merkezi\'nde Düzenlenen Seminerde Çevre Temizliği Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde çevre kirliliği ve korunmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Gençler, seminerin ardından çevre temizliği gerçekleştirdi.

05.06.2024 17:39
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Samsun'un Bafra ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde seminer düzenlendi ardından çevre temizliği yapıldı.

Seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli çevre sağlığı uzmanları tarafından çevre kirliliği, çevrenin korunmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada "Temiz bir dünya için temiz bir çevreye ne kadar ihtiyaç duyduğumuz ve çevre duyarlılığı hakkında gençlerimizi bilinçlendirmeyi amaçladığımız programımıza ilgi gösteren gençlere ve sunum yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerine çok teşekkür ederim." dedi.

Seminerin ardından gençler çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Seminerde Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Gençlik Merkezi'nde Düzenlenen Seminerde Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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