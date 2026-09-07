Samsun Bafra'da trafo bakımı yapan işçi elektrik akımına kapılıp öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir trafoda bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Selçuk Koyu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Koyu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, trafo bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Doğankaya Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir trafoda bakım çalışması yapan Selçuk Koyu (43), elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Koyu, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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