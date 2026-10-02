Samsun Bafra'nın tarihi 2. sempozyumda 75 bilim insanı ve 68 bildiriyle ele alınıyor - Son Dakika
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Samsun Bafra'nın tarihi 2. sempozyumda 75 bilim insanı ve 68 bildiriyle ele alınıyor

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Samsun Bafra\'nın tarihi 2. sempozyumda 75 bilim insanı ve 68 bildiriyle ele alınıyor
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Bafra'nın tarih, kültür, sanat ve sosyal yaşamı, Samsun Bafra'da başlayan 2. Bafra Sempozyumu'nda 75 bilim insanının sunacağı 68 bildiriyle yeniden ele alınacak. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sempozyumla şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar" başlıklı 2. Bafra Sempozyumu başladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyum ile şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir şehri gerçekten tanımanın yalnızca bugününe bakmakla mümkün olmadığına işaret eden Kılıç, "O şehri anlamak için geçmişine uzanmak, yaşanmışlıklarını, insanlarını, kültürünü, geleneklerini ve hafızasında taşıdığı değerleri bilmek gerekir. 75 bilim insanımızın sunacağı 68 bildiriyle Bafra'mızın tarihini, kültürünü, sanatını ve sosyal yaşamını yeniden ele alıyoruz. Sunulacak her çalışmayı Bafra'nın hafızasına eklenen yeni bir sayfa olarak değerlendiriyorum." dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Bozok ise çalışmanın akademik ve kültürel boyutuna dikkati çekerek, "Belediyeler genellikle yola, altyapıya yatırım yapan kurumlar olarak görülür. Elbette bunlar da olacaktır ancak asıl hizmet insana, insanın geçmişine yapılan hizmettir. Geçmişi bilen nesiller geleceği takdir edecektir. Bu bilimsel çalışma ile maziye sahip çıkıp gelecek kuşaklara köprü kuran kalıcı bir eser kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz konferans verdi ve Prof. Dr. İlhan Şahin moderatörlüğünde Selçuklu'dan Osmanlı'ya Bafra'nın tarihsel gelişiminin ele alındığı oturum yapıldı???????.

Programın açılışına Kaymakam Mustafa Altınpınar ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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