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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı. Haber, çevre-yaşam, spor ve özel kategorilerde seçimlerini gerçekleştiren Demir, oylamaya katılan fotoğraflara oy verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
04.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 09:51
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Demir, makamında gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", çevre-yaşamda Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" fotoğraflarını oylayan Demir, sporda ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini seçti.

Demir, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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