Samsun Belediye Başkanı Doğan, Uçan Sinema İsmi Eleştirilerine Sert Tepki Gösterdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, meclis toplantısında uçan sinemaya 'Astorya' adının verilmesine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. Doğan, isim üzerinden baskı yapıldığı iddialarını reddederek, 'Kimse bize baskı yapıldığını iddia dahi edemez, aklından dahi geçiremez' dedi. Toplantıda İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüboğlu, uçan sinemaya 'Yunan' ismi verildiğini ve baskı olup olmadığını sordu, CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan da isim verme yetkisinin mecliste olduğunu savundu.

Doğan, Astorya isminin Yunan olmadığını ve kimsenin baskı kurmadığını belirterek, 'Astor bir yıldız adı, parlayan bir yıldız demek. Samsun, parlayan bir şehir. Story, herkesin bildiği hikâye demek' diye açıkladı. Sinemanın Türk kurtuluş mücadelesini gelecek nesillere aktarmak için yapıldığını vurguladı ve 'Kimse bizi Yunan ismi vermekle itham edemez' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Samsun'un 17 ilçesini anlatan yeni bir filmin hazırlandığını duyurdu ve tüm meclis üyelerini sinemaya davet etti. Toplantıda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da isimlerden ziyade hizmetin amacının önemli olduğunu dile getirdi.