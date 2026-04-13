Galatasaray'da kadro dışı kararı - Son Dakika
Galatasaray'da kadro dışı kararı

13.04.2026 21:08
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın ikisinde puan kaybeden Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim ile bir görüşme yapan teknik direktör Okan Buruk, takımdaki rahatlamış havayı değiştirmek adına radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Alınacak bu kararlardan birinin de 1-2 oyuncunun kadro dışı bırakılmasının olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da son haftalarda yaşanan beklenmedik puan kayıpları, Kemerburgaz'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ligdeki son üç maçının ikisinde takılan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk duruma el koydu.

KEMERBURGAZ'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Süper Lig’deki liderlik yarışında yara alan ve sergilenen futboldan memnun kalmayan teknik direktör Okan Buruk, yönetimle bir araya gelerek kapsamlı bir rapor sundu. Takım üzerindeki "rehavet" havasından rahatsızlığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcının, disiplini yeniden sağlamak adına radikal kararlar alacağı öğrenildi.

KADRO DIŞI KARARI ALINDI 

Toplantıdan sızan bilgilere göre, Buruk’un ajandasındaki en dikkat çekici madde kadro dışı seçeneği. Takım bütünlüğüne zarar verdiği düşünülen veya form grafiği kabul edilemez düzeyde düşen 1-2 oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Bu kararların kısa süre içerisinde oyunculara açıklanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı camiada gözler, yönetimin ve teknik heyetin önümüzdeki günlerde atacağı resmi adımlara çevrilmiş durumda. 

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

