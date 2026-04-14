İsrail, müzakere günü Lübnan\'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, bugün yapılması beklenen kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.
Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.
Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.
