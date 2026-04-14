İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
14.04.2026 16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan\'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Lübnan ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğunda yürütülecek müzakereler, bugün başlıyor. Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ilk toplantı öncesi İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu. Bölgeden gelen görüntüler saldırının vahametini gözler önüne serdi.

İsrail, bugün yapılması beklenen kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

Son Dakika Güncel İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:06:05.
SON DAKİKA: İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç - Son Dakika
