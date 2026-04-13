56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı

13.04.2026 21:03
İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerinin ortak çalışmasıyla 56 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları ve finans sağladıkları belirlenen toplam 525 şüpheli yakalanırken, terörle mücadelede kapsamlı ve kararlı adımların sürdüğü mesajı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre 56 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 525 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA KURUM BİRLİKTE ÇALIŞTI 

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Sahadaki çalışmaların ise il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM şube ekiplerince gerçekleştirildiği ifade edildi.

FİNANS VE ÖRGÜTSEL BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ 

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne finans sağladıkları, geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

“OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK” MESAJI 

Bakanlık açıklamasında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Geniş çaplı operasyonun çok sayıda ili kapsaması, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik koordineli ve kapsamlı mücadelesinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Politika, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

