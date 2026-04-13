56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre 56 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 525 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA KURUM BİRLİKTE ÇALIŞTI

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Sahadaki çalışmaların ise il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM şube ekiplerince gerçekleştirildiği ifade edildi.

FİNANS VE ÖRGÜTSEL BAĞLANTILAR TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne finans sağladıkları, geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

“OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK” MESAJI

Bakanlık açıklamasında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Geniş çaplı operasyonun çok sayıda ili kapsaması, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik koordineli ve kapsamlı mücadelesinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu