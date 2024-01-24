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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Yılda 3 Bin 804 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Yılda 3 Bin 804 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi. Merkezde veteriner hekimler tarafından trafik kazaları, iç-dış parazit uygulamaları ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi farklı hastalıklarla gelen hayvanların tedavisi yapılarak rehabilite ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 1 Yılda 3 Bin 804 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi
24.01.2024 - 12:19,
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Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 1 yılda 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının korunduğu ve yaşam şartlarının iyileştirildiği kaydedilen açıklamada, 2023 yılında trafik kazası, iç-dış parazit uygulamaları, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi farklı hastalıklarla gelen 3 bin 804 sokak hayvanın tedavisinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezde görevli veteriner hekim Emre Pınar, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hizmet verdiğini aktardı.

Kendilerine trafik kazasına karışmış sokak hayvanlarının sıklıkla geldiğine işaret eden Pınar, şunları kaydetti:

"Samsun ilçe belediyelerinin getirdiği kısır olmayan hayvanlara biz kısırlaştırma işlemi yapıp bunlara mikroçipini, küpesini ve kuduz aşılarıyla iç dış parazitlerini yapmaktayız. Sonrasında rehabilite edip alındığı yere bırakılmak üzere hangi ilçe belediyesince geldiyse o ilçe belediyesine tekrar geri verilmesini sağlıyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın her türlü tedavisini merkezimizde üstleniyoruz. Yapabildiğimiz her türlü operasyonları yapıyoruz. Bizi aşan durumlarda ise OMÜ Veterinerlik Fakültesi ile yaptığımız protokol kapsamında oraya sevk ediyoruz. Merkezimizde 2023 yılında 6 binin üzerinde kedi ve köpek için kısırlaştırma işlemi yaptık. Yine 2023'te 3 bin 804 sokak hayvanını tedavi ettik."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Yılda 3 Bin 804 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 Yılda 3 Bin 804 Sokak Hayvanı Tedavi Edildi - Son Dakika
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