Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü Karkucak İlkokulu\'nda etkinlik düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Biz Geldik Projesi" kapsamında Vezirköprü ilçesindeki Karkucak İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, ailelerin farklı alanlarda bilinçlenmesini desteklemek amacıyla düzenlenen programda çocuklar ve veliler çeşitli etkinliklere katıldı.

Yüz boyama, palyaço gösterileri, şişme oyun grupları ve atölye çalışmaları ile geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı programda öğrencilere mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gezici kütüphane hizmetiyle de öğrenciler kitaplarla buluşturuldu.

Program kapsamında velilere yönelik sepet örücülüğü, ebru, takı ve anahtarlık yapımı gibi el sanatları etkinlikleri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kanser taramaları ve sağlık bilgilendirmeleri yapılırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi bünyesinde görev yapan psikologlar ailelere sunum yaptı.

Diyetisyenler de çocukların gelişim dönemleri, beslenme ihtiyaçları ve sağlıklı yaşam konularında velileri bilgilendirdi.