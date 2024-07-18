Samsun Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projeleriyle 11 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretti

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Samsun Büyükşehir Belediyesinin, hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle haziran ayında 11 milyon 838 bin kilovatsaat elektrik ürettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji birim fiyatlarındaki maliyetleri azaltmak adına Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi'nde kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış, Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) projesine imza atan Büyükşehir Belediyesi, Yabancılar Çarşısı'na da GES kurdu.

Ladik ve Yabancılar Çarşısı'ndaki GES'ler ile haziran ayında 7 milyon 638 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, günlük 850 ton evsel atık ile 7 ton tıbbi atık bertaraf etme kapasitesine sahip Çarşamba ve Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde ise haziran ayında 4 milyon 200 bin kilovatsaat elektrik üretti.

Yapılan yenilenebilir enerji yatırımları ile haziran ayında toplamda 11 milyon 838 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi, yatırımlarla haziranda 5 bin 660 ton karbondioksit gazı salınımı da engellendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yenilenebilir enerjiyi ve tasarrufu merkeze alarak, sıfır atık hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Çevre dostu ve yenilenebilir enerjiyi önceleyen yatırımları çok değerli bulduklarını belirten Doğan, "Giderek dünyamızda yenilenebilir enerji kaynakları daha da önemli hale geliyor. Sürdürülebilir çevre için atılan her adım, geleceğimiz için kritik bir öneme sahip. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyor her projede doğanın korunması hassasiyeti taşıyoruz. Bu dünyanın bize emanet olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.