Samsun Çarşamba'da kamyonet, aynı yöndeki traktöre çarptı; 2 sürücü yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun-Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında, aynı yönde seyreden kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralı sürücüler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun- Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında Ercan Sağlam'ın kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre aynı yönde seyreden Alaattin Kul idaresindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Sağlık ekibince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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