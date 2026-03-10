Samsun'da 11 Bin Makaron Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da 11 Bin Makaron Operasyonu

10.03.2026 15:18
Samsun'da yapılan operasyonda 10.980 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Makaron, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

