Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 11 Bin Makaron Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?