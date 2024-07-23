Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj Bulunuyor - Son Dakika
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Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj Bulunuyor

Samsun, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kayıtlarında Karadeniz'e kıyısı olan iller arasında 13 mavi bayraklı plaj sayısı ile birinci, Türkiye'de ise dördüncü sırada yer alıyor. Denize kıyısı olmayan komşu iller başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler yaz boyunca Samsun'un mavi bayraklı plajlarına akın etmektedir. Samsun Valiliği tarafından kurulan 'Yüzme Suyu Komisyonu' ise plajlarda gönül huzuru ile denize girmek için tedbirler almaktadır.

23.07.2024 12:41
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Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısının 13 olduğu bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'un Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kayıtlarında Karadeniz'e kıyısı olan iller arasında 13 mavi bayraklı plaj sayısı ile birinci, Türkiye'de ise dördüncü sırada bulunduğu belirtildi.

Plajlar için mavi bayrak almanın kolay olmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denize kıyısı olmayan komşu iller başta olmak üzere yüzme keyfi yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler yaz boyunca Samsun'un mavi bayraklı plajlarına akın etmektedir. Özellikle hafta sonlarında plajlarda artan yoğunluk sebebiyle vatandaşlarımızın gönül huzuru ile denize girmesi için Valiliğimiz başkanlığında kurulan 'Yüzme Suyu Komisyonu' bütün tedbirleri belirlemiştir. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlar bu çerçevede alınacak önlemleri sıkı bir şekilde takip etmektedir."

Açıklamada, denizseverleri Samsun'un mavi bayraklı plajlarında misafir etmekten mutluluk duyulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj Bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj Bulunuyor - Son Dakika
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