Samsun\'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "konuttan silahla yağma" suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sefa B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Sefa B'yi saklandığı yerde yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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