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Samsun'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarını takip ederek ormanlık alanda toprağa gömülü 2 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
12.12.2023 - 10:57,
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Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu satıcılarını takip eden polis ekipleri, ormanlık alanda toprağa gömülü 2 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarını takibe aldı.

Canik'in Gürgenyatak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir ağacın altına torba gömüldüğünü belirleyen ekipler, bölgede arama yaptı. Ekipler, toprağa gömülü halde 2 kilo 358 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 600 lira ve 200 avro bulundu.

Olayla ilgili S.S, O.K, R.Ç. ve T.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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