Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 3 karton koli içinde toplam 20 bin adet doldurulmuş ve bandrolsüz makaron olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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