Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı Samsun'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Onur Anıtı'ndaki törenin ardından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılan etkinlikler, öğrencilerin gösterileriyle renklendi.

23.04.2025 14:31  Güncelleme: 14:36
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Samsun'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

SAMSUN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Onur Anıtı'nda gerçekleşen törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar anıta çelenk sundu. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Onur Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na geçildi. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümünü, büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinde milletimizin yüksek medeniyet ve hürriyet şuurunun tecellisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu büyük günün, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bayram ilan edilmesi, elbette onlara verilen değer ve ehemmiyeti göstermektedir. Bu anlamlı günde, Valiliğimiz himayelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesiyle birlikte ilimizde çok özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bu vesileyle Samsun bayram coşkusuyla ortak geçmişin, dostluğun ve geleceğe dair umutların paylaşıldığı bir buluşmanın merkezi olmaktadır" dedi.

Öğrencilerin gösterileri beğeniyle izlendi

Akabinde yüzlerce kişinin katıldığı etkinliklerde şiirler okundu, danslar edildi. Programda ilk olarak Kurupelit İlkokulu Öğrencisi Hira Bayraktar şiir okudu. Atakum Halide Edip Adıvar öğrencilerini gösterisinin ardından program Türk dünyası çocuklarının folklor gösterisiyle devam etti. Atakum Nene Hatun Anaokulu ve Kurupelit Anaokulu Ront gösterilerini gerçekleştirdi. Programda ayrıca Atakum Atatürk Ortaokulu Korosu konser verdi. Spor salonundaki etkinlik öğrencilerin katılımı ile yapılan koreografi ile son buldu.

Programa ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, il müdürleri, üniversite görevlileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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