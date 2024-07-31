Samsun'da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, "uyuşturucu ticareti", "yağma" ve "6136 SKM" suçlarından 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve çeşitli suçlardan 6 suç kaydı bulunan A.K'yi (28) saklandığı ikamette yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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