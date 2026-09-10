Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu, 8 zanlı gözaltına alındı
Samsun'da Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 7 bin 287 uyuşturucu hap, 55,47 gram sentetik uyuşturucu, silah ve hassas terazi ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslerdeki şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 7 bin 287 uyuşturucu hap, 55,47 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturuculu sigara, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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