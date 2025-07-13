Samsun'da 4 Yaşındaki Çocuk Su Parkında Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'da su parkında boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi'ndeki su parkına ailesiyle giden A.E.B, havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden baba F.B. (46) sağlık ekiplerine haber verdi.
A.E.B, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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