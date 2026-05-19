45 yıllık tarihi saat yeniden çalışıyor

19.05.2026 14:33
Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına öğrenci ve öğretmenlerce yapılan mekanik ayaklı saat, 45 yıldır titizlikle korunuyor. Okul müdürü Nurcan Yücel, saatin tamamen el emeği olduğunu belirtirken, yapımında görev alan ve halen aynı okulda çalışan Hasan Ferit Önen, saatin bakımını üstleniyor. 2024'te onarılarak yeniden çalıştırılan saat, okulun en güzel köşesinde sergileniyor.

Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından 19 Mayıs 1981'de yapılan ayaklı saat 45 yıldır titizlikle korunuyor.

Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından 19 Mayıs 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına mekanik saat yapıldı.

Uzun yıllar boyunca çalışan saat, 2020'de okul binasının taşınma ve tadilat döneminde bir süre kullanılmadı.

Okul yönetiminin 2024'te yeni binaya getirip yaptırdığı onarımın ardından ayaklı saat yeniden çalışmaya başladı.

Okul müdürü Nurcan Yücel, AA muhabirine, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına yapılan saatin tamamen el emeğiyle üretildiğini söyledi.

Okulda 19 Mayıs 1981'de sergilenmeye başlanan saatte taşınma sürecinde yıpranma oluştuğuna işaret eden Yücel, "O dönemki öğrenci ve öğretmenlerimizin hatırasına sahip çıkmak amacıyla el emeği olan bu saatimizi alıp okulumuzun en güzel köşesine yerleştirdik. Temizlettirerek işlerlik kazandırdık." dedi.

Öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bakımını da yapıyor

Okulun Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Hasan Ferit Önen de 33 yıldır okulda görev yaptığını anlattı.

Saatin 1981 yılında atölye uygulamaları dersi kapsamında yapıldığını, o dönem aynı okulda öğrenci olduğunu aktaran Önen, "Bu saatten 4 tane üretildi. Biri bakanlığa gitti, biri yapımında bize yardımcı olan firmaya verildi, ikisi de okulda kaldı. Bu saat hala çalışır vaziyette." diye konuştu.

Saatin yapımının yaklaşık bir yıl sürdüğünü dile getiren Önen, mekanizmanın çelik, pirinç, bronz ve alüminyum parçalardan oluştuğunu söyledi.

Önen, dönemin şartlarında üretim sürecinde bazı zorluklar yaşandığını dile getirerek, "Gövdesi çelik aksamdan, diğer aksamları pirinçten oluştu. Yataklarında bronz kullanıldı. En çok zorlanılan kısım dişlerin yataklanması oldu. O dönemde rulman bulmak daha zordu. Bu nedenle pirinç ve bronz yatak kullanıldı." ifadesini kullandı.

Saatin kurma sistemiyle çalıştığını, düzenli olarak bakım yapılması gerektiğini belirten Önen, "Belli aralıklarla yağlanması gerekiyor. İki tane 40 kiloluk ağırlığı var. Çelik tellerinin değişimi gerekiyor. Geçen yıl öğrencilerimizle birlikte bakımını yaptık, yağladık, çalışmayan aksamlarını yeniledik. Şu anda çalışır vaziyette." diye konuştu.

Önen, yıllar önce öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bugün aynı okulda çalışır halde sergilenmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

