Samsun'da 5 Kişilik Aile Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da 5 Kişilik Aile Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir aile denize girerken rip akıntısına kapıldı ve boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 17:17
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Samsun'un Atakum ilçesinde 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi.

İlçenin Çatalçam Mahallesi Polis Okulu mevkisinde Mehmet Taş (41) eşi Elif Taş (40) ile kızları Zehra (11), Mevra (7) ve Meyra Taş (5) serinlemek için denize girdi.

Aile, rip akıntısına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Baba Taş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 5 Kişilik Aile Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 5 Kişilik Aile Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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