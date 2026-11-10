Yeğenine sözlü taciz iddiası tartışma çıkardı: Samsun'da 28 yaşındaki adam bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Yeğenine sözlü taciz iddiası tartışma çıkardı: Samsun'da 28 yaşındaki adam bıçakla yaralandı

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Yeğenine sözlü taciz iddiası tartışma çıkardı: Samsun\'da 28 yaşındaki adam bıçakla yaralandı
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Yeğenine sözlü taciz iddiası tartışma çıkardı: Samsun\'da 28 yaşındaki adam bıçakla yaralandı
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Samsun İlkadım'daki Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam iki kişi arasında çıkan kavgada A.C. (28) sırtından bıçakla yaralandı. Olayın, S.G.'nin (33) A.C.'nin ağabeyinin 8 yaşındaki üvey kızına sözlü tacizde bulunduğu iddiası nedeniyle yaşandığı belirtildi. S.G. gözaltına alınırken yaralı hastanede tedavi altına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde A.C. (28), 8 yaşındaki yeğenine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği S.G. (33) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan A.C., hastanede tedaviye alındı.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. S.G. ile A.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.G., A.C.'yi bıçakla sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.C., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

OLAYIN ARKASINDAN TACİZ İDDİASI ÇIKTI

Öte yandan olayın, S.G.'nin, A.C.'nin ağabeyi İ.C.'nin üvey kızı B.K.'ye (8) sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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