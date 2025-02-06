Samsun'da Afetlere Hazırlık Sürekli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Afetlere Hazırlık Sürekli

Samsun\'da Afetlere Hazırlık Sürekli

Vali Orhan Tavlı, afetlere hazırlığın 365 gün devam edeceğini ve gönüllü eğitiminin sürdüğünü belirtti.

06.02.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, afetlere hazırlığın 365 gün devam edeceğini bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Tavlı, depremin tüm Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Depremlerle Türkiye'nin yüreği yandığını vurgulayan Tavlı, "6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, halen tedavi altında olan yaralılarımıza şifa diliyorum. Hepimiz deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı ve tedbirli olmamız lazım. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde Türk milleti, büyük bir dayanışmayla asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdi. Allah milletimizden razı olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir deprem felaketi yaşatmasın." dedi.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gönüllüleri eğitime aldıklarını anlatan Tavlı, "Sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, özel sektörümüz de bu konuda oldukça duyarlı. Tüm Samsunlular duyarlı. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlık için gönüllülerimizi yetiştiriyoruz. Bugün de gönüllülerimize kartlarını takdim ettik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Afetlere hazırlık 7 gün 24 saat, 365 gün devam edecek. Hep birlikte afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, daha sonra AFAD ile diğer kurumların arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı stantları gezdi.

AFAD'ın akreditasyon eğitimini tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına armalarını veren Tavlı, AFAD destek gönüllülerine de kimlik kartlarını takdim etti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orhan Tavlı, Politika, Türkiye, Deprem, samsun, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Afetlere Hazırlık Sürekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Afetlere Hazırlık Sürekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.