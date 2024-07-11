Samsun'un Çarşamba ilçesinde akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.B. (49) idaresindeki 34 EK 5046 plakalı otomobili, Samsun- Ordu kara yolunda yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda pompa bölümüne çarptı.
Kazada otomobildeki E.U.B. (18) ve G.B. (21) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da akaryakıt istasyonunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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