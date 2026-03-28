Samsun'da Astro Hackathon Başladı

SAMSUN Üniversitesi'nde, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından düzenlenen Astro Hackhaton yarışması başladı. TUA Astro Hackathon Yerel Lideri Mustafa Karakaş, "Bu proje gençlerimizin potansiyelini ortaya koyması açısından önem taşıyor. Katılımcıların projelerinin, ülkemizin uzay ve teknoloji alanındaki hedeflerine katkı sunmasını temenni ediyoruz" dedi.

TUA tarafından düzenlenen Astro Hackhaton yarışması, 28-29 Mart tarihlerinde Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştiriliyor. Girişimci ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı yarışmada katılımcılar, 48 saat boyunca Türkiye Uzay Ajansı'nın belirlediği konularda çalışacak ve projeler geliştirecek. Programda konuşan Astro Hackathon Yerel Lideri Mustafa Karakaş, "Bu tür etkinliklerle gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması, yenilikçi düşünce yapısının desteklenmesi ve üretken bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor. Önemli olan, buradaki uzay misyonu ve vizyonunun genç nesillerle birlikte çekirdekten yetiştirilerek öğrencilere aktarılması sürecinin başlatılmasıdır. Bu anlayışla yetişen gençlerimizin ilerleyen süreçte ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

TAKIM ÇALIŞMASI

'Milli Teknoloji Hamlesi'ne değinen Karakaş, "Bugün Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli duraklarından biri olan Türkiye Uzay Ajansı Astro Hackathon Samsun etkinliği için bir araya geldik. Yarışmacı arkadaşlarımız burada 48 saat boyunca Türkiye Uzay Ajansı'nın belirlediği kritik konular üzerinde yoğun bir şekilde çalışacak, çözüm odaklı projeler geliştirecekler. Bu süreçte hem teknik bilgi ve becerilerini ortaya koyacaklar hem de takım çalışmasıyla önemli deneyimler kazanacaklar. Yarışma sonucunda ilk 3'e giren arkadaşlarımız, Türkiye finalinde yarışarak Samsun ilimizi temsil etmiş olacaklar. Bu da hem şehrimiz adına hem de gençlerimizin potansiyelini ortaya koyması açısından büyük bir önem taşıyor. Katılımcıların ortaya koyacağı projelerin, ülkemizin uzay ve teknoloji alanındaki hedeflerine katkı sunmasını temenni ediyoruz. Türkiye Uzay Ajansı bu çalışmayla birlikte Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu 7'den 70'e tüm nesillere entegre etmeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK'

Farklı disiplinlerin önemine değinen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz hedefler, artık gençlerin omuzlarında yükselecek. Bu gençlerin fikirleriyle, o fikirlerin Ar-Ge'ye ve üretime dönüşmesiyle hayat bulacak bir idealimiz var. Takımları gezdiğimde yazılım, havacılık ve uzay, meteoroloji, makine ve biyomedikal gibi farklı alanlardan öğrencilerin bir araya geldiğini gördüm. Aynı durum liseler için de geçerli. Farklı disiplinlerin birlikte hareket etmesi günümüzde büyük önem taşıyor. Çünkü artık tek bir disiplinin kendi başına başarılı olma şansı oldukça azalmış durumda. Ne kadar bir araya gelir ve fikirlerimizi ortaklaştırırsak, ortaya o kadar güçlü sonuçlar çıkacaktır. Hepinizi birinci olarak görüyorum. Çünkü buraya gelerek bu cesareti gösterdiniz ve kendinizi geliştirmeyi tercih ettiniz. Bu yaklaşım son derece kıymetli. Yarışma sonunda kimse üzülmemeli. Hepiniz kazandınız. Ülkemiz kazandı. Bu sisteme ne kadar fazla öğrenciyi dahil edebilirsek, ülkemizin geleceğinin de o kadar güçlü olacağını düşünüyorum."