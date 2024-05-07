Samsun'da Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri Hıdırellez Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri Hıdırellez Şenliği'nde eğlendi

Samsun\'da Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri Hıdırellez Şenliği\'nde eğlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Hıdırellez Şenliği'nde eğlenceli vakit geçirdi. Okul müdürü Osman Yaşar'ın önderliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitsel ve sportif oyunlar oynadı. Şenlikte ayrıca okul sporları müsabakaları ve geleneksel oyunlar düzenlendi. Programa birçok yetkili, öğrenci ve vatandaş katıldı.

07.05.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Hıdırellez Şenliği'nde eğlenceli vakit geçirdi.

Okul müdürü Osman Yaşar'ın önderliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğitsel ve sportif oyunlar oynadı.

Okulun bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan okul müdürü Osman Yaşar, Hıdırellez geleneğinin önemine değinerek, "Kültürümüzde derin izleri olan Hıdırellez'in kent kültürü içerisinde yaşaması son derece önemlidir. Biz de Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi olarak kültür ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, n öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlamak, okul, veli, çevre iş birliğini artırmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla bu programı düzenledik." dedi.

Etkinlik kapsamında okul sporları müsabakaları ve geleneksel oyunlara katılan öğrencilere hediyeler verildi, öğrencilerin hazırladığı zeybek gösterisi sunuldu.

Daha sonra Hıdırellez'in simgesi olan ateş yakılarak öğrenciler ve öğretmenler üzerinden atladı.

Programa Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Önder Karaşin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Zekeriya Bülbül, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Elif Kırımlı ve Ümit Arslan ile okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Osman Yaşar, Hıdırellez, Tekkeköy, Samsun, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri Hıdırellez Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Bahattin - Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri Hıdırellez Şenliği'nde eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement