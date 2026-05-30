Samsun'da Bayram Yoğunluğu
Samsun'da Bayram Yoğunluğu

Samsun\'da Bayram Yoğunluğu
30.05.2026 15:39
Kurban Bayramı'nın son gününde Samsun'daki mesire alanları ve sahillerde yoğun kalabalık oluştu.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla bayramın son gününü dışarıda geçirmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren mesire alanları ve parklara akın etti. Aileleriyle piknik alanlarına gelenler mangal yaptı, çocuklar da oyun alanlarında vakit geçirdi. Özellikle Atakum sahili, Batı Park, Doğu Park ve kent genelindeki mesire alanlarında hareketlilik yaşandı. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklete binenler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Emir Baran Bilgin (14) ve Hamza Dinçer (14), ailelerinden izin alıp et aldıklarını ve bayramın son gününü arkadaşlarıyla mangal yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Hava Durumu, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
