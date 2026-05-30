Samsun\'da Bayram Yoğunluğu

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın son gününde mesire alanları ve sahil bölgelerinde yoğunluk oluştu.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla bayramın son gününü dışarıda geçirmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren mesire alanları ve parklara akın etti. Aileleriyle piknik alanlarına gelenler mangal yaptı, çocuklar da oyun alanlarında vakit geçirdi. Özellikle Atakum sahili, Batı Park, Doğu Park ve kent genelindeki mesire alanlarında hareketlilik yaşandı. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve bisiklete binenler de güneşli havanın keyfini çıkardı. Emir Baran Bilgin (14) ve Hamza Dinçer (14), ailelerinden izin alıp et aldıklarını ve bayramın son gününü arkadaşlarıyla mangal yaptıklarını söyledi.