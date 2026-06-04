Samsun\'da Bebek Pencereden Düştü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta meydana geldi. 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, iddiaya göre annesi lavaboda olduğu sırada 5'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulans ile özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilgili soruşturma başlattı.