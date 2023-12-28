Samsun\'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen Semih A. (22) ile Ersin K. arasında tartışma çıktı.

Dışarı taşan olayda Ersin K, bıçakla Semih A'yı göğsünden ve sırtından, kavgayı ayırmak isteyen Semih A'nın babası H.A'yı (63) da elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Semih A, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ersin K, bir süre sonra Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

Ersin K, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.