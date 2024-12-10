Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu'nda 19 yaşındaki G.Ş, aralarında husumet bulunan A.K'nin (22) bıçaklı saldırısına uğradı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan G.Ş, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli A.K. ile yanındaki M.A'yı (21) gözaltına aldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Son Dakika › Güncel › Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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