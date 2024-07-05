Samsun'da bir giyim mağazası Türk Kızılay'a giysi desteğinde bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir giyim mağazası Türk Kızılay'a giysi desteğinde bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasının ortakları, Türk Kızılay Havza Temsilciliğine giysi bağışında bulundu. Recep Akıncı ve Mehmet Ali Gürdal, çocuk giysileri ve eşofman takımları gibi ürünleri Kızılay'a bağışladı. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yapılan bağışların birçok ihtiyaç sahibine yardımcı olacağını belirterek, gençlerin bu davranışının topluma örnek olmasını temenni etti. Recep Akıncı ise kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın sınırlı olduğunu ve bu nedenle Kızılay aracılığıyla yardımlarını ulaştırmaya karar verdiklerini ifade etti.

05.07.2024 10:51
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Samsun'un Havza ilçesinde bir giyim mağazasının ortakları, Türk Kızılay Havza Temsilciliğine giysi desteğinde bulundu.

İlçede mağaza işleten Recep Akıncı ve Mehmet Ali Gürdal, arasında çocuk giysileri ve eşofman takımları bulunan ürünleri Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliğine bağışladı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Akıncı ve Gürdal'a Türk Kızılaya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Yapılan bağışlar ile çok sayıda çocuk ve gencimizin ihtiyacını karşılayacağız. Kızılay Havza İlçe Temsilciliği olarak bu yıl 3 bin 500 kişiye giyim yardımında bulunduk. Genç kardeşlerimizin davranışlarının toplumumuza örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Recep Akıncı da bir süredir ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunma niyetleri olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarımız ile ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanımız kısıtlı olduğundan yardımlarımızı Türk Kızılay aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da bir giyim mağazası Türk Kızılay'a giysi desteğinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir giyim mağazası Türk Kızılay'a giysi desteğinde bulundu - Son Dakika
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