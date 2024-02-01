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Samsun'da Bir Kişiyi Yaraladıktan Sonra Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Bir Kişiyi Yaraladıktan Sonra Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun\'da Bir Kişiyi Yaraladıktan Sonra Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçan İ.M. ve S.S. isimli 2 şüpheli, polis tarafından Fatih Mahallesi'nde saklandıkları binanın çatı katında yakalandı. Yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

01.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Yaşardoğu Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeki B.T'ye (34) tabancayla ateş eden İ.M. (36) ile yanındaki S.S. (29) olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralanan B.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelileri, Fatih Mahallesi'nde saklandıkları binanın çatı katında yakaladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Bir Kişiyi Yaraladıktan Sonra Kaçan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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