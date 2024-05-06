Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü

Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ortaokul öğretmeni olan Saadet Ç., boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

06.05.2024 19:27
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Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Saadet Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saadet Ç'nin cenazesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen iki çocuk annesi Saadet Ç'nin cenazesinin yarın Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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