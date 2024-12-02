Samsun\'da Büyüleyici Kar Manzaraları

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Samsun'da kar manzaraları böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da geçen hafta yağan kar, kırsal kesimleri beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek ulaşımda aksamalara yol açsa da, Ladik ve Alaçam ilçelerinde adeta birer görsel şölen sundu.

Özellikle Ladik Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kayak yaparak kar manzarasının tadını çıkaran vatandaşlar, kışın keyfini doyasıya yaşadı. Kar yağışı, aynı zamanda Ladik Gölü'ne de can suyu oldu. Yaz aylarında kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göl, karın ardından su seviyesini yükselterek izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Yüksek kesimlerde karın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Beyaz örtüyle kaplanan yollar yolculara ve ziyaretçileri eşsiz manzaralar sundu.