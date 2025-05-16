Samsun'da Çevre Kirleyenlere Kamera ile Cezai İşlem

Kamera sistemi çevre nöbetinde: Sigara izmariti bile kaçamıyor

ALO 153 kameraları izmarit atanları tespit ediyor, zabıta cezayı yazıyor

SAMSUN - Samsun'da çevreyi kirleten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Özellikle araç içinde sigara içen sürücülerin izmaritlerini yola atması, güvenlik kameralarına takılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, akıllı trafik sistemi kapsamında şehrin farklı noktalarına yerleştirdiği kameralarla, yere sigara izmariti ve çöp atan sürücülerin araç plakalarını tespit ediyor. Görüntüler, ALO 153 Çözüm Merkezi'nde görevli personel tarafından anlık olarak izleniyor. Çevreyi kirletenler hakkında zabıta ekipleri aracılığıyla para cezası uygulanıyor.

"Hedefimiz, araçlardan çöp atılmaması"

Konu hakkında açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Yusuf Can Yılmaz, "Temiz bir Samsun için çalışmalar yürütüyoruz. Mobil ekiplerimiz, yaya ekiplerimiz ve kamera sistemlerimizle çevre denetimi sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle araç içerisinden çöp ve sigara izmariti atmaması konusunda daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, çevre temizliği konusunda denetimlerin artarak süreceğini belirtti.