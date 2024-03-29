Samsun\'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmet Müdürü Aydın Çetin ve Proje Koordinatörü Özgür Özdemir, Sosyal İçerme İçin Spor Projesi kapsamında yapılacak işbaşı ve gözlem faaliyetlerinin hazırlığı için Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi. Proje kapsamında çalışan personelin hareketliliğini sağlamak amacıyla 10 kişilik bir ekiple nisan ayında Danimarka'ya gidileceği belirtildi.