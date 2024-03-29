Samsun'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Samsun\'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişinin, başkasına ait araç kullanarak Havza'ya geldiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan kişinin, firari hükümlü C.U'nun kardeşi A.U olduğu belirlendi. C.U hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.

29.03.2024 12:10
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Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden, hakkında hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U'nun başkasına ait aracı kullanarak Havza'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Plaka Tanıma Sistemi'nden plakası tespit edilen aracın Samsun istikametine gittiğinin anlaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

C.U'nun içinde bulunduğu araç, Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada durduruldu. Polis, sürücünün verdiği kimliğin C.U'nun kardeşi A.U'ya ait olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatılan C.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Cezaevi Firarisi Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı - Son Dakika

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