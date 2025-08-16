Samsun'da CHP Mahalle Seçiminde Kavga

SAMSUN'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle seçiminde çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Seçimin düzenlendiği yerin dışında meydana gelen kavgada taraflar, birbirine yumrukla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgayı önleyip kontrol altına aldı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

