Samsun\'da Çiftçilere BKÜ Eğitimi

31.03.2026 15:52
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 700 çiftçiye Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi verildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çiftçilere yönelik Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulama Eğitimi düzenlendi.

İlçede tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 700 çiftçi katıldı. Eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru ve etkin kullanımı, uygulama teknikleri ile insan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik hususlar ele alındı.

Program kapsamında ayrıca, ilgili mevzuat hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirme yapılarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve güvenli kullanım konularına dikkat çekildi.

Eğitime, Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ve çiftçiler katıldı.

Yetkililer, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarına yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
