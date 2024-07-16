Samsun'da çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç. arasındaki kavga sona erdirilirken, şahısların yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ve 23 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.