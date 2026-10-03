Samsun'da çocuklar Gazze'deki yaşıtları için resim çizerek seslerini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da çocuklar Gazze'deki yaşıtları için resim çizerek seslerini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da çocuklar Gazze\'deki yaşıtları için resim çizerek seslerini duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SBB katkısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde çocuklar, Gazze'deki yaşıtları için resim çizdi. Yetim Vakfı Temsilcisi, Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun psikolojik desteğe, 658 bin çocuğun eğitime erişiminin kesintiye uğradığını söyledi.

SAMSUN'da çocuklar, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve Filistinli çocukların yaşadıklarını duyurmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, duygu ve düşüncelerini resimlerle anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin (SBB) katkısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde çocuklar, 'Gazze'de Hayalleri Yok Edilen Çocukların Sesini Duyurmak İçin Çiziyoruz' başlığıyla çalışmalar hazırladı. Etkinlik için meydanda kurulan alanda bir araya gelen çocuklar, Filistin'deki yaşıtlarına yönelik çizimler yaparak düşüncelerini kağıda yansıttı.

'GAZZE'DE 1 MİLYON ÇOCUK PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR'

Çocukların eğitime ve gülümsemeye ihtiyaçları olduklarını belirten Yetim Vakfı Temsilcisi Sakine Okudan, "Bugün Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuk psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. 658 bin çocuğun eğitime erişimi kesintiye uğramış durumda. Çocuklar, hayatlarının en kıymetli dönemlerini okul sıralarında değil; yıkılmış binaların, geçici barınma alanlarının ve kayıplarının arasında geçiriyor. Üstelik şiddet sona ermiş değil. İşte 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğimiz tam olarak bu acı gerçeğin karşısında durduğumuz yeri anlatıyor. Bugün çocuklarımızdan Filistin için resim yapmalarını isterken onlara yalnızca bir tuval ve birkaç boya kalemi vermiyoruz. Onlara Gazzeli arkadaşlarını görebilmeyi, onlara umut olmayı, ses olmayı ve onlardan uzakta olsalar dahi ne kadar büyük vicdanlara sahip olduklarını resmetmelerini istiyoruz. Çünkü çocukların çizdiği dünya aslında son derece basittir: Bir ev vardır. Bir aile vardır. Bir okul vardır. Gökyüzünde bir güneş vardır. Sokakta oynayan çocuklar vardır" dedi.

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ÖZGÜRCE YAŞASIN İSTİYORUZ'

Çizilen resimlerin çocukların sesi olduğunu söyleyen Filistinli öğrenci ise, "Biz bugün buraya Filistinli çocuklar için resim çizmek amacıyla geldik. Sizce Filistinli çocuklar için ne çizebiliriz? Bir dünya, bir ev, bir okul, bir park, bir arkadaş. Bugün burada yapacağımız şey Filistinli çocukların seslerini duyurmak. Çizdiğimiz tüm bu resimlerin aslında onların sesi, onların neşesi, onların oyunları, onların her şeyleri olsun istiyoruz. Özgürce yaşasınlar istiyoruz. Buraya gelmeden önce ne çizeceğimi düşündüm. Bir ev çizmek istedim. Sonra Gazze'de evi yıkılan çocuklar geldi aklıma" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet MeydanıSamsunGüncelGazzeSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
16:09
Beşiktaş’ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:28:37. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da çocuklar Gazze'deki yaşıtları için resim çizerek seslerini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei