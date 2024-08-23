Samsun\'da DSİ\'ye ait boru patladı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait boru patladı.

Kızılcaören köyü mevkisinde DSİ'ye ait borunun patlaması sonucu Vezirköprü- Havza kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, hattı kapatarak suyu kesti.

Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Gül, "Hastanemiz ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece yaklaşık 10 dakika trafikte aksama olduktan sonra kontrol altına aldık, herhangi bir sıkıntı olmaması için bütün ekipler var gücüyle çalışıyor." dedi.