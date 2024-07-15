Samsun'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Kale Mahallesi'ndeki düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Masa, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
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