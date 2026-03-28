Samsun'da Düşen Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada düşen kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'nde yürüyen Ş.G. (31) fenalaşarak düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.G, kurtarılamadı.
Ş.G'nin ölümünü şüpheli olarak değerlendiren polis soruşturma başlattı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?