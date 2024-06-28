Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, kaçak olduğu belirlenen 19 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 490 telefon aksesuarı, 13 bin 200 doldurulmuş makaron ve 3 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.