Samsun\'da düzenlenen \'Sibergöz-21\' operasyonunda 15 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 25 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 15'i dün tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'Suç gelirlerinin aklanması' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde 3 gün önce eş zamanlı olarak 'Sibergöz-21' kod adlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 156 şüpheli, yakalandı.
15 PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ
Samsun'da 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. 15 paravan şirket tespit edildi. MASAK ile koordineli olarak hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde; şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı 1 milyar 224 milyon 768 bin lira işlem hareketleri tespit edildi. Samsun'da 66 şüpheli, gözaltına alındı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan 66 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi serbest bırakıldı, 31 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)
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