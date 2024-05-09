Samsun'da Eğitim Sendikaları Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Etti - Son Dakika
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Samsun'da Eğitim Sendikaları Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Etti

Samsun\'da Eğitim Sendikaları Okul Müdürünün Öldürülmesini Protesto Etti

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan eğitim sendikaları, İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığı vurgulandı. Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Halit Gökçe, can güvenliğinin olmadığı yerde huzurlu bir çalışma ortamının mümkün olmadığını belirterek, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Basın açıklamasına eğitim sendikalarının temsilcileri, üyeler ve öğretmenler katıldı.

09.05.2024 14:27
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Samsun'un Havza ilçesinde eğitim sendikaları, İstanbul'da okul müdürünün öğrenci tarafından silahla öldürülmesini protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim İş, Anadolu Eğitim-Sen ve Eğitim Sen ilçe temsilcilikleri tarafından Mehmetçik Meydanı'nda ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sendikalar adına Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Halit Gökçe tarafından okunan basın açıklamasında, son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtildi.

Gökçe, "Can güvenliğinin olmadığı yerde huzurlu çalışma ortamı mümkün değildir. Dün meslektaşımızın başına gelenlerin yarın herhangi birimizin başına gelmesi kaçınılmazdır. Okullarımızda öğretmenlerimizin de öğrencilerimizin de can güvenliği yoktur. Öğretmenimizin yaşadığı acı olay öğrencilerimizin de başına gelebilirdi. Nitekim geçmişte öğrencilerimizin başına gelen olaylar da mevcuttur. Okullarda güvenlik nöbetçi öğretmenler tarafından sağlanmaktadır. Acilen okullarımızın girişlerinde hiç olmazsa emniyet noktaları oluşturulmalıdır." dedi.

Basın açıklamasına eğitim sendikalarının temsilcileri, üyeler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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