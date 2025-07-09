Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan kişi gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren M.D'nin (46) durumundan şüphelendi.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, kopya düzeneği ele geçirildi.
Şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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